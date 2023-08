Lutto nel mondo del calcio: è morto Idris, grande tifoso della Juventus

CalcioWeb

Un lutto ha colpito il calcio, in particolar modo il mondo Juventus: è morto oggi a Brescia il giornalista e tifoso bianconero Idris. Aveva 72 anni ed era ricoverato da tempo. Nato a Brufut, in Gambia, il 2 gennaio 1951, Edrissa Sanneh era arrivato in Italia nel 1972.

Il debutto in televisione avviene grazie all’emittente locale RTG Radio TeleGarda, ma la svolta arriva nel 1989 con il programma di Canale 5 Star 90, poi Quelli che il calcio. E’ sempre stato un grande tifoso della Juventus. Lascia la moglie e le quattro figlie nate in Italia. La camera ardente è stata allestita presso l’istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, mentre i funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto a Bedizzole.