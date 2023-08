PSG-Neymar, è addio! Arriva l’ufficialità: anche lui passa in Arabia Saudita

CalcioWeb

“Neymar Jr lascia il Paris Saint-Germain per firmare per il club saudita Al-Hilal. In sei stagioni nella capitale, il brasiliano ha lasciato il segno nella storia del Club. Il Paris Saint-Germain ringrazia Neymar Jr, leggenda del club”. Così, in una nota, il PSG saluta Neymar. Diventa ufficiale il suo addio, così come il passaggio in Arabia.

E’ l’ennesimo trasferimento in terra saudita – in questa estate calda e strana – da parte di un campione internazionale. Neymar si aggiunge così ai vari Ronaldo, Brozovic, Milinkovic e non solo. In un solo colpo, e nel giro di qualche settimana, i francesi perdono così il brasiliano e Messi, passato invece negli USA.