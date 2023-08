Salisburgo-Inter, Sommer si presenta con una papera | VIDEO

CalcioWeb

L’Inter è una delle candidate alla vittoria dello scudetto e la dirigenza è concentrata sul calciomercato con l’obiettivo di completare la squadra soprattutto in attacco. La squadra di Inzaghi continua la preparazione e la sfida contro il Salisburgo si è conclusa sul 3-4. Inter subito in svantaggio per una rete di Konate, i nerazzurri sono riusciti a ribaltare inizialmente il risultato con l’autorete di Pavlovic e il gol di De Vrij, prima del nuovo pareggio siglato ancora da Konate.

Correa nel finale di primo tempo sigla il nuovo vantaggio, ma il Salisburgo a inizio ripresa ha trovato il 3-3 grazie a Baidoo, mentre Simic ha sbagliato il secondo rigore per gli austriaci prima del gol del decisivo 4-3 firmato nel finale da Sensi.

L’avvio di esperienza in nerazzurro non è stata entusismante per il portiere Sommer, autore di una papera in occasione del vantaggio del Salisburgo.

#Sommer, che piedino educato.

L’azione prima, 50 secondi prima aveva affossato l’attaccante causando rigore.

UPGRADE da #Onana. Pronti per la seconda stella. #Interpic.twitter.com/MZd5wNcqoV — Dr. Tuitter (@DrTuitter) August 9, 2023