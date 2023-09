Il Barcellona presenta Joao Felix: l’attaccante scoppia a piangere | VIDEO

CalcioWeb

Le ultime stagioni di Joao Felix non sono state entusiasmanti. Le qualità del portoghese non sono in discussione, si tratta di un calciatore di grandissimo talento e in grado di fare la differenza in tutte le partite. Dopo la buona esperienza al Benfica, il classe 1999 non è riuscito ad imporsi all’Atletico Madrid.

Deludente l’avventura anche in prestito al Chelsea, adesso l’occasione della vita al Barcellona. Le aspettative sono altissime e il portoghese è scoppiato a piangere durante la presentazione. “Il Barcellona era il mio sogno, ho lavorato tanto per raggiungere questo livello”.

“Sei uno dei giocatori della storia che ha avuto più voglia di venire al Barça”, le parole del presidente dei Blaugrana. Poi il primo allenamento agli ordini di Xavi.

Quando seus sonhos se realizam. Eu estou 100% fechado com Joao Felix. pic.twitter.com/ARwBUsu6EG — choquei do barça (@choqueifcb) September 3, 2023