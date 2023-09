Juventus, bilancio 2022-2023 in rosso: la cifra è altissima ma c’è una nota positiva

CalcioWeb

La Juventus è stata protagonista di un buon inizio di stagione in Serie A e in tre giornate ha conquistato sette punti frutto di 2 vittorie e un pareggio. In attesa di tornare in campo per la sfida contro la Lazio, iniziano a circolare nuove notizie sulla condizione economica del club. Secondo le ultime indiscrezioni il club bianconero ha chiuso il bilancio 2022-2023 con una perdita di 115 milioni di euro.

Il risultato è stato ricavato da una somma algebrica tra la semestrale al 31 dicembre 2022 che si attesta con un -29,5 milioni e il dato pro forma dato oggi da Exor per il periodo gennaio/giugno di -81 milioni più la perdita fatta registrare dalla cessione di Bonucci all’Union Berlino di 5,6 milioni di euro, non considerata in quanto operazione di mercato. Il cda darà l’ufficialità del bilancio a partire dalla prossima settimana. La Juventus ha comunque migliorato i conti visto che le perdite sono state dimezzate: da 239 milioni della stagione 2021-2022 a 115 della stagione 2022-2023.