Salernitana, Paulo Sousa a rischio esonero: nome caldo per sostituirlo

Zero vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, 4 gol segnati e 10 subiti. Questo il magro bottino ottenuto dalla Salernitana nelle prime 6 gare della nuova stagione di Serie A. I granata si trovano al 17° posto in classifica, l’ultimo utile per evitare la retrocessione, ma con gli stessi punti di Udinese e Empoli (che hanno una peggiore differenza reti), nonchè uno in più del Cagliari fanalino di coda.

Il caos Dia non ha di certo aiutato l’ambiente, ma il bottino è troppo magro e disegna prospettive poco rassicuranti. Nell’ultima gara la formazione campana ha perso lo scontro diretto contro l’Empoli, in crisi di risultati e ancora a secco di vittorie. Sconfitta che aumenta gli scossoni della panchina di Paulo Sousa.

Il possibile sostituto

Proprio l’Empoli ha dato una scossa alla sua stagione esonerando Zanetti e trovando subito la vittoria. La Salernitana potrebbe fare lo stesso. Le voci sull’esonero di Paulo Sousa si fanno sempre più insistenti e la sfida di sabato contro l’Inter potrebbe essere la condanna definitiva.

Il nome più gettonato per il possibile sostituto è quello di Leonardo Semplici, ex allenatore di Cagliari e Spezia nelle ultime stagioni. Semplici potrebbe subentrare in vista della delicata sfida contro il Monza o eventualmente, in caso di risultato negativo anche contro i brianzoli, sedersi sulla panchina della Salernitana subito dopo, potendo lavorare con più calma durante la sosta, in vista della ripresa del campionato che presenta due sfide, quelle contro Cagliari e Genoa, nelle quali sarà vietato sbagliare.