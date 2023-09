Sergio Ramos, sgarbo al Real Madrid: l’autogol contro il Barcellona | VIDEO

CalcioWeb

Sergio Ramos è stato per anni un punto di riferimento del Real Madrid e uno dei migliori difensori in circolazione. Dopo la deludente esperienza al Psg, ha deciso di tornare al Siviglia per riportare il club spagnolo ad alti livelli. L’inizio di stagione, però, non è stato entusiasmante.

L’8ª giornata del campionato spagnolo ha regalato la partita tra Barcellona e Siviglia, due squadre in corsa per obiettivi importanti. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un autogol di Sergio Ramos al 76′. Si preannuncia un duello finale tra Barcellona e Real Madrid per la vittoria del titolo e l’autogol dello spagnolo ha regalato tra punti preziosi al Barcellona. Un vero e proprio ‘sgarbo’ alla sua ex squadra.

This touch from Sergio Ramos is even better pic.twitter.com/qY0WrPElQD https://t.co/TsWecXFlut — H (@hazfcb_) September 29, 2023