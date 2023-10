Catania, Chirico come Mascara: gol pazzesco da oltre centrocampo | VIDEO

CalcioWeb

L’avvio di stagione in casa Catania è stato un po’ al di sotto delle aspettative. La squadra è stata costruita per disputare una stagione di vertice ma gli ultimi risultati hanno fatto scattare un campanello d’allarme. La reazione contro la Casertana, nella sfida della 5ª giornata del Girone C, è stata da grande squadra.

Il risultato di 0-4 lascia pochi dubbi sull’andamento del match: l’eroe della gara è stato Cosimo Chirico, autore di una doppietta da impazzire. Protagonista anche Samuel Di Carmine (un lusso per la categoria), in grado di realizzare una doppietta. La giornata è salita alla ribalta per il primo gol di Chirico: gol da centrocampo (‘alla Mascara’) e prodezza destinata ad entrare di diritto nella Top 3 stagionale.