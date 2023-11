Champions League, probabili formazioni Salisburgo-Inter: 4 cambi per Inzaghi

CalcioWeb

Primo match point qualificazione per l’Inter che mette gli ottavi di finale di Champions League nel mirino. I nerazzurri, di scena questa sera sul campo del Salisburgo, in caso di vittoria salirebbero a 10 punti in classifica con 2 gare da giocare e 6 punti complessivi da poter raccogliere, lasciando gli austriaci o eventualmente il Benfica in caso di vittoria a -7. Resterebbe aperto solo il discorso per il primo posto con la Real Sociedad, anch’essa prima a quota 7 con i nerazzurri.

Simone Inzaghi cambia 4 titolari: in difesa, complice l’assenza di Pavard per infortunio, schierato Bisseck da titolare; Darmian prende il posto di Dumfries a destra, Carlos Augusto di Dimarco a sinistra; in attacco Sanchez farà rifiatare Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Salisburgo-Inter

Salisburgo (4-4-2): 24 Schlager; 70 Dedic, 6 Baidoo, 31 Pavlovic, 17 Ulmer; 10 Sucic, 18 Bidstrup, 27 Gourna-Douath, 30 Gloukh; 23 Simic, 19 Konaté.

Riserve: 1 Mantl, 41 Krumrey, 39 Morgalla, 22 Solet, 15 Diambou, 7 Capaldo, 32 Forson, 45 Nene, 21 Ratkov, 11 Fernando.

All. Struber.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Mkhitaryan, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto; 70 Sanchez, 9 Thuram.

Riserve: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 23 Barella, 32 Dimarco).

All. S. Inzaghi.