Lacrime e commozione: liberato dopo 13 giorni il padre di Luis Diaz | VIDEO

A pochi giorni dall’esultanza con un messaggio col quale richiedeva la liberazione del padre, Luis Diaz può finalmente sorridere. Il padre dell’esterno del Liverpool è stato liberato dopo 13 lunghi giorni.

Il padre di Diaz è stato rapito dall’ELN, che solo oggi ha deciso di liberare Luis Manuel Diaz Jimenez.

Lacrime e commozione

Centinaia di persone erano in fila per le strade di Barrancas, dove Díaz e sua moglie furono rapiti il ​​28 ottobre in attesa del suo ritorno. I membri emozionati della comunità hanno atteso l’arrivo di Diaz con strumenti musicali e striscioni nella sua città natale, nella provincia settentrionale di La Guajira.

I filmati che stanno facendo il giro del web mostravano vicini e amici che esultano e suonano musica mentre un’auto che trasporta Díaz si face strada attraverso le strade affollate.

Diaz, emozionato, è stato accolto da amici e familiari in lacrime, che lo hanno subito abbracciato. Poco dopo il padre del calciatore del Liverpool ha rilasciato qualche dichiarazione: “ringrazio Dio per questa seconda possibilità. Ringrazio la Colombia per questo grande sostegno. Grazie a tutti, vi amo moltissimo. Molto presto avrò l’opportunità di salutarli e abbracciarli. Grazie mille, popolo mio“, ha affermato.

Sembra che Diaz sia infortunato ad un ginocchio e per questo è stat necessario per lui subito un po’ di riposo. Il 58enne è stato visto scendere da un elicottero oggi nella zona di confine tra La Guajira e Cesar, dove è stato accolto da un comitato di soccorso delle Nazioni Unite.

Il rilascio è avvenuto dopo che era stato concordato che una commissione delle Nazioni Unite e della Chiesa cattolica avrebbe collaborato con l’ELN.

Il rapimento

Luis Manuel Díaz Jimenez è stato preso in ostaggio sotto la minaccia di una pistola insieme a sua moglie il 28 ottobre a Barrancas. La mamma di Diaz è stata lasciata in macchina e salvata dalla polizia, ma i combattenti di sinistra dell’ELN hanno trascinato via il padre dopo un inseguimento.

Il gruppo ribelle aveva ammesso che il rapimento di Diaz era stato un “errore” e aveva promesso di rilasciarlo il prima possibile la settimana scorsa, ma c’è voluto fino ad oggi per liberarlo. Le autorità colombiane avevano offerto una ricompensa di $ 200.000.000 di pesos (£ 40.600) per il ritorno di Diaz.

Luis Diaz’s father has been released by kidnappers after 13 days in captivity 💛pic.twitter.com/cqxhklOdA3 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 10, 2023