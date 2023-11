Perché il Var non ha annullato il gol di Raspadori? Cosa dice il regolamento | VIDEO

CalcioWeb

La partita del campionato di Serie A tra Salernitana e Napoli si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol realizzati da Raspadori e Elmas. Continua il programma dell’11ª giornata del campionato di Serie A e la squadra di Rudi Garcia si è rilanciata per le zone altissime della classifica. Gli ospiti si sono confermati nettamente superiori e il risultato finale lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.

La partita ha fatto molto discutere per le decisioni arbitrali in occasione del primo gol realizzato da Raspadori. L’azione è iniziata con Olivera in posizione di fuorigioco, non fischiato dal guardalinee. Poi il Napoli ha perso il possesso del pallone, la ripartenza della Salernitana è durata pochissimo con il recupero di Lobotka. Il centrocampista slovacco ha poi trovato l’assist decisivo per l’attaccante ex Sassuolo che ha superato il portiere Ochoa con un tiro ad incrociare.

Perché il Var non ha annullato il gol di Raspadori? Il possesso della Salernitana tra il fuorigioco di Olivera e il vantaggio del Napoli ha fatto ripartire una nuova azione e non ha permesso al Var di intervenire.

