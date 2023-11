Il Napoli mette pressione alle prime della classe: blitz contro la Salernitana | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Napoli continua la striscia di risultati utili consecutivi e si conferma una candidata anche per la vittoria dello scudetto. E’ andato in scena il secondo match dell’11ª giornata del campionato di Serie A e il risultato di 0-2 contro la Salernitana ha confermato la superiorità della squadra di Rudi Garcia. La compagine di Filippo Inzaghi continua ad occupare l’ultimo posto in classifica e non ha ancora assaporato la prima vittoria.

La Salernitana si schiera con Dia, Candreva, Ikwuemesi e Tchaouna, gli ospiti rispondono con il tridente formato da Raspadori, Politano e Kvara. La prima occasione è proprio per il georgiano, poi ci prova Raspadori. Al 13′ gli ospiti passano in vantaggio con Raspadori, un sostituto all’altezza dell’infortunato Osimhen. Il portiere Ochoa salva su Politano, poi si ripete su Raspadori.

Nel secondo tempo è ancora l’ex Sassuolo a sfiorare il raddoppio, poi il palo di Politano. La Salernitana è alla corde, all’82’ gli ospiti chiudono definitivamente i conti con Elmas. Il Napoli si porta a 21 punti e si rilancia per le zone altissime della classifica.

Classifica Serie A

Inter 25 Juventus 23 Milan 22 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Fiorentina 17 Lazio 16 Roma 14 Monza 13 Lecce 13 Frosinone 12 Torino 12 Genoa 11 Sassuolo 11 Verona 8 Udinese 7 Empoli 7 Cagliari 6 Salernitana 4