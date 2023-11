Il portiere Cassio si sposta e fa entrare il pallone in rete: il motivo | VIDEO

CalcioWeb

Si è verificato un episodio particolare durante la partita del campionato brasiliano tra Corinthians e Mineiro. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Angel Romero e il pareggio di Paulinho. Il Corinthians si porta a 41 punti, il Mineiro a 54.

Un gesto del portiere brasiliano Cassio è diventato virale sui profili social. L’estremo difensore di casa ha lasciato entrare il pallone in rete in occasione di un calcio di punizione a favore degli ospiti. Il portiere si è proprio spostato e la sfera è finita in rete. Il gesto del brasiliano è stato molto lucido: si trattava infatti di una punizione indiretta e il gol è stato prontamente annullato.

La prima reazione della panchina di casa è stata di grande paura e anche lo stadio aveva reagito in maniera negativa. Poi il sospiro di sollievo.

Jogador que conhece a regra é outro nível! Em tiro livre indireto contra o Corinthians (falta em dois toques), Cássio saiu da frente da bola para ela entrar, já que ela foi chutada direto e o gol seria anulado. Mano quase enfartou, mas fora isso deu tudo certo pic.twitter.com/ZmK8NMoINY — ge (@geglobo) November 9, 2023