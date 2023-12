Juventus furiosa: manca un calcio di rigore per tocco di Bani | VIDEO

CalcioWeb

La prima partita della 16ª giornata del campionato di Serie A tra Genoa e Juventus si è conclusa sul punteggio di 1-1. I bianconeri passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Chiesa, poi nella ripresa il gol del pareggio di Gudmundsson.

Al fischio finale si sono registrate le proteste dei bianconeri per un mancato calcio di rigore fischiato dall’arbitro. Al 7′ della ripresa dalla destra arriva un cross di Cambiaso che viene toccato dal braccio largo di Bani, poi la palla viene toccata anche dal portiere Martinez ed il Genoa si salva. L’arbitro non fischia e il Var non lo richiama. L’errore sembra evidente. Il pallone tocca prima la gamba, ma il braccio del difensore è già largo.

Faccio molta fatica con ‘ste robe perché si dice un di tutto. Bani la devia con la coscia sul braccio che era in una posizione dinamicamente corretta per un difensore che sta intervenendo con la gamba sx. Certo tutti potrebbero fare i pinguini come De Vrij, ma per me corretto. pic.twitter.com/FO00ZSRLWd — Bili (@IMBili8) December 15, 2023