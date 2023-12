Episodio fantasma in Juventus-Napoli: manca un rigore clamoroso alla squadra di Mazzarri | VIDEO

CalcioWeb

Il big match del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli si è concluso sul risultato di 1-0 con un gol realizzato dal difensore Gatti. La squadra di Massimiliano Allegri si conferma sempre più una candidata e si preannuncia un testa a testa con l’Inter per la vittoria dello scudetto.

La stagione per gli uomini di Mazzarri, invece, non decolla. E’ arrivata la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League e la situazione è sempre più preoccupante. I campioni d’Italia sono lontanissimi dalla vetta della classifica: -14 dall’Inter e -12 dalla Juventus.

L’episodio fantasma in Juventus-Napoli

Un episodio chiave è passato inosservato e inizialmente non è stato notato nemmeno dalle telecamere. Il riferimento è al minuto 65 e al contatto in area di rigore tra Cambiaso e Kvara. I calciatori si trattengono a vicenda, ma il bianconero non guarda mai il pallone e si preoccupa solo dell’avversario. Il calcio di rigore sembra evidente.

“Siamo i primi a farlo vedere e ringrazio #Adani che me l’ha segnalato” Bergonzi, Ds #Rai2

Qualcuno volò sul nido del cuculo 🪐 pic.twitter.com/XuhkpUM4pR — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 10, 2023