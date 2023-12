L’Arsenal vince al 97′ contro il Luton: l’esultanza scatenata di Arteta | VIDEO

L’Arsenal continua a confermarsi la capolista della Premier League ed è una seria candidata alla vittoria del titolo. I Gunners sono scesi in campo nell’anticipo della 15ª giornata del campionato inglese contro il Luton e la partita è stata scoppiettante.

Vantaggio ospite dopo 20 minuti con Martinelli, al 25′ è Gabriel Osho a siglare il pareggio. I Gunners tornano avanti con Gabriel Jesus, poi i padroni di casa ribaltano tutto con Elijah Adebayo e Ross Barkley. L’Arsenal non molla mai e prima pareggia con Havertz e, a tempo quasi scaduto, trova il gol del definitivo 3-4 con Declan Rice.

Il tecnico Artena si è scatenato e l’esultanza dopo il gol di Rice è diventata virale sui social.

Mikel Arteta yellow card. He was seen being warned by Carlos Cuesta. But it was too late and we know officials were waiting for this opportunity for a long time😭 pic.twitter.com/p2sysFRvAd

— THE RED ARMY (@nischal_15) December 6, 2023