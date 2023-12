Serie C, Catania-Sorrento si gioca a porte chiuse: il motivo

CalcioWeb

Il campionato di Serie C entra nella fase importante ed in particolar modo il Girone C regala spettacolo. E’ attesa per il posticipo tra Catania e Sorrento, due squadre in lotta per la qualificazione ai playoff. La squadra di Lucarelli è reduce dalla sconfitta contro il Messina e dovrà cambiare passo già dal prossimo turno.

La sfida tra Catania e Sorrento si giocherà senza pubblico e a porte chiuse. Il motivo? E’ arrivato il pugno duro dell’Osservatorio dopo gli scontri tra tifosi nell’ultima partita di Coppa Italia di Serie C contro il Pescara (2-0 il risultato finale).