Paura in casa Torino, incidente stradale per Demba Seck: si schianta contro due lampioni

Momenti di grande paura in casa Torino: l’attaccante Demba Seck è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni il calciatore granata, a bordo della sua Mercedes, è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni in via Pietro Cossa.

L’auto ha subito gravi danni e sono in corso i primi accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Il calciatore del Torino è rimasto illeso e secondo l’Ansa ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Demba Seck è un attaccante senegalese classe 2001. Si tratta di un esterno mancino, veloce, bravo nel dribbling e nell’attaccare la profondità. E’ dotato anche di un ottimo tiro ed è pericoloso nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Sasso Marconi Zola e Spal.