Caso Maignan, l’Udinese rimborsa gli abbonati di Curva e sposta i tifosi

CalcioWeb

Si avvicina l’inizio della nuova giornata e in Serie A continua a tenere banco il caso Maignan. Il ricorso dell’Udinese è stato parzialmente accettato: la Corte Sportiva d’Appello Figc ha disposto la chiusura della Curva Nord per due giornate. Dopo la decisione, l’Udinese calcio ha annunciato il diritto per i tifosi al rimborso del rateo corrispondente alla gara Udinese-Monza in programma domani al Bluenergy Stadium.

Gli abbonati potranno acquistare il biglietto nel settore Distinti al costo di 14 euro. Il rimborso sarà versato indipendentemente dalla scelta degli abbonati in Curva Nord di acquistare il nuovo biglietto.