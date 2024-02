Bologna da applausi! Rimonta la Lazio 1-2: il sogno Champions continua | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Bologna batte la Lazio in rimonta e non smette di sognare. Dopo 25 giornate di Serie A i rossoblu si trovano al 5° posto a quota 45 punti, gli stessi dell’Atalanta che occupa l’ultimo piazzamento utile per la Champions League. A fine stagione i posti per il nuovo formato della coppa dalle grandi orecchie potrebbero diventare 5 in base ai ranking europei delle nazioni e anche la 5ª classifica potrebbe accedere alla Champions League.

Con prestazioni come quelle di oggi, dovrebbero essere le altre a preoccuparsi. Sotto 1-0 dopo 18 minuti a causa del gol di Isaksen, i felsinei sono stati bravi a restare in partita su un campo difficile come l’Olimpico. Serviva un’occasione per agguantare la parità ed è stata proprio la Lazio a concederla: pasticcio difensivo in uscita dal basso, Provedel la combina grossa ed El Azzouzi deve solo appoggiare in rete.

Nella ripresa a spezzare l’equilibrio ci pensa il solito Joshua Zirkzee: Kristiansen sfonda sulla sinistra e mette un cross morbido che supera i centrali della Lazio, a rimorchio arriva Zirkzee che colpisce a botta sicura fulminando Provedel per la rete che vale l’1-2 finale e 3 punti pesantissimi in un vero e proprio scontro diretto per l’Europa.

La classifica di Serie A dopo Lazio-Bologna

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Atalanta 45

Bologna 45

Roma 38

Fiorentina 37

Lazio 37

Napoli 36

Torino 36

Monza 30

Genoa 30

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 22

Empoli 21

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 18

Salernitana 13