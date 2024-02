Lippi a ‘Che tempo che fa’: i tifosi della Juventus divisi su… Allegri

CalcioWeb

Marcello Lippi non ha bisogno di presentazioni ed è stato uno degli allenatori più importanti della storia del calcio. “Ho vinto sempre? Sempre no, abbastanza”. Sono le dichiarazioni dell’ex Ct dell’Italia a Fabio Fazio, nel salotto di Che tempo che fa, sul Nove.

“Ho avuto la fortuna di avere giocatori bravi, senza giocatori bravi non si vince. Sono stato abbastanza bravo anche io… Prima di ogni manifestazione dicevo sempre ai miei giocatori ‘adesso andiamo e vinciamo’. I giocatori devono pensare alla vittoria, non alla partecipazione”, aggiunge.

Le parole di Lippi hanno scatenato tante reazioni sui profili social e in particolare su X. Il riferimento è alle ultime prestazioni deludenti della Juventus con Massimiliano Allegri in panchina. Come riporta Adnkronos c’è chi si concentra sull’importanza di avere “calciatori bravi”, e chi invece si sofferma sul concetto di cercare sempre la vittoria, mentre il livornese giudica come massimo obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League.

L’applauso dello studio di #CTCF per uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano, Marcello Lippi 👏🏻 pic.twitter.com/AQXsFoz5fq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 18, 2024