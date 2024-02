Per chi fanno il tifo i cantanti di Sanremo 2024? La ‘fede’ dei protagonisti

CalcioWeb

E’ arrivato il momento della prima puntata di Sanremo 2024 ed è sempre più alta l’attesa per la 74ª edizione del Festival. Sono 30 i cantanti in gara e si esibiranno tutti già dalla prima puntata. Definito anche il nome del primo co-conduttore: ad affiancare Amadues ci sarà Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con il brano ‘Due vite’. Definita anche la scaletta della prima serata: subito sul palco Clara, a concludere ‘Il Tre’.

Per chi fanno il tifo i cantanti di Sanremo 2024? In testa alle preferenze il Milan con ben 6 tifosi rossoneri. Sul podio il Napoli con 5 tifosi, poi sul gradino più basso del podio l’Inter con 4 preferenze (più il conduttore Amadeus) A completare tre tifosi a testa per Juventus e Roma, due del Lecce e due del Genoa. Due membri dei Bnkr44 tifano Fiorentina, Nek è simpatizzante del Sassuolo.

Per chi fanno il tifo i cantanti di Sanremo 2024?

Clara – Non è tifosa Sangiovanni (Milan) Fiorella Mannoia (Roma) La Sad – Non sono tifosi Irama (Milan) Ghali (Milan) Negramaro (Lecce) Annalisa – Non è tifosa Mamhood – Non è tifoso Diodato (Juventus) Loredana Bertè (Inter) Geolier (Napoli) Alessandra Amoroso (Lecce) The Kolors (Napoli) Angelina Mango (Napoli) Il Volo ( Piero Barone: Milan , Ignazio Boschetto: Juventus, Gianluca Ginoble: Roma ) BigMama (Napoli) Ricchi e Poveri (Genoa) Emma (Napoli) Renga e Nek ( Renga è interista , Nek tifa Sassuolo ) Mr Rain (Milan) Bnkr44 ( due membri sono tifosi della Fiorentina ). Gazzelle (Roma) Dargen D’amico – Non è tifoso Rose Villain (Inter) Santi Francesi – Non sono tifosi Fred De Palma (Juventus) Maninni (Milan) Alfa (Genoa) Il Tre (Inter)

Conduttore: Amadeus (Inter)