Serie A, gli squalificati dopo la 26ª giornata: fermati 3 calciatori

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 26ª giornata del campionato di Serie A. Continua la marcia inarrestabile dell’Inter di Simone Inzaghi, protagonista dello 0-4 sul campo del Lecce e sempre più vicina alla vittoria dello scudetto. Ennesima pessima prestazione della Juventus di Massimiliano Allegri contro il Frosinone, solo un gol a tempo quasi scaduto di Rugani ha evitato un’altra brutta figura. Pareggio nel big match Milan-Atalanta.

Non si ferma la corsa scudetto del Bologna, in grado di vincere davanti al pubblico amico contro il Verona. In zona salvezza colpaccio dell’Empoli sul campo del Sassuolo, pareggio del Cagliari contro il Napoli e pesante sconfitta della Salernitana contro il Monza.

Serie A, gli squalificati dopo la 26ª giornata

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 febbraio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato oggetti di vario genere in un settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo ed al termine della gara, lanciato due accendini nel recinto di giuoco e due fumogeni ed alcuni oggetti di vario genere sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e quattro fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SASSUOLO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOLOCA Daniel (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FIRICANO Stefano (Fiorentina): per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.