Shock in Germania: i tifosi dell’Hannover puntano un mirino alla testa di Martin Kind

A volte le proteste degli ultras, per quanto possano essere giustificate e condivisibili, superano il limite. È accaduto in Germania, durante la sfida di 2 Bundesliga (la Serie B tedesca) fra due squadre abituate a ben altre categoria come l’Amburgo e l’Hannover.

La protesta dei tifosi dell’Hannover: mirino puntato alla testa dell’ad

I tifosi della squadra ospite, vincitrice 3-4 al termine della gara, hanno messo in atto una singolare protesta contro Martin Kind, amministratore delegato del club. Alcuni giorni fa gli avevano puntato dei puntatori laser alla testa, durante la partita in questione hanno ribadito il concetto con uno striscione raffigurante la faccia di Kind e un mirino puntato sul suo volto. Un’immagine che non necessita di spiegazioni. Il motivo di tale gesto? L’aver votato a favore dell’arrivo di investitori stranieri nel calcio tedesco.