Si avvicina Napoli-Juventus del campionato di Serie A in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha portato a casa un risultato importante nell’ippica prima del fischio d’inizio: nel Premio Ceprano, prima corsa del pomeriggio ippico a Capannelle, il tecnico bianconero ha festeggiato con la vittoria l’esordio italiano della sua Sun Never Sets.

Il trionfo su Benny In Love e Princess Chizara. Si tratta di un successo fondamentale che proietta Sun Never Sets verso il prestigioso Premio Regina Elena in programma il 28 aprile. La giornata regala un altro momento significativo: il rientro in pista del derby vincitore Goldenas, dopo alcuni problemi superati negli ultimi mesi.