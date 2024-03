Diego o Fernando Llorente? Il difensore della Roma salva De Rossi e… Mancini

CalcioWeb

Brutta prestazione della Roma contro la Fiorentina, la prima con De Rossi in panchina. La partita della 28ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa sul risultato di 2-2 e la squadra di De Rossi ha riacciuffato il pareggio a tempo praticamente scaduto.

La Roma è stata schiacciata dalla Fiorentina già dai primi minuti e si è salvata anche per l’errore dal dischetto di Biraghi. In particolar modo i padroni di casa hanno fatto la differenza con il pressing molto alto e con verticalizzazione in grado di ‘bucare’ la difesa giallorossa, più nervosa che mai.

Mancini condiziona la partita della Roma

Il comportamento di Gianluca Mancini ha condizionato la prestazione della Roma. Il difensore ha giocato con troppa cattiveria, si è fatto ammonire dopo 6 minuti, ha rischiato il rosso e De Rossi è stato costretto ad un cambio dopo 33 minuti. Il calciatore forse è stato ‘caricato’ un po’ troppo dopo il gol contro il Brighton.

La sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Vantaggio dei padroni di casa con Ranieri, poi Aouar trova il pareggio. La Fiorentina torna in vantaggio con Mandragora, poi Biraghi sbaglia un rigore. A tempo quasi scaduto è il difensore Llorente a salvare De Rossi. Un gol alla… Fernando Llorente.

La classifica

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 48

Atalanta 47

Fiorentina 43

Napoli 44

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Lecce 25

Udinese 24

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14