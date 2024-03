Frosinone, Di Francesco non ci sta sul rigore del Lecce: “assurdità unica”

CalcioWeb

Il Frosinone non è andato oltre il pareggio nella partita contro il Lecce e il tecnico Eusebio Di Francesco non si è risparmiato nel post-partita. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol di Cheddira e il pareggio di Krstovic su rigore. Proprio il penalty degli ospiti ha scatenato le reazioni del tecnico ex Roma.

“Credo che la squadra oggi meritasse la vittoria, perché ci siamo fatti male da soli con gli episodi. Oggi sono due punti persi per quanto mi riguarda. La squadra non è stata premiata rispetto a quanto ha messo in campo”. Sono le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Dazn. “Abbiamo avuto diverse opportunità per vincere la partita e non siamo stati cinici e determinati. Dal punto di vista della prestazione mi ritrovo sempre a ripetere le stesse cose col rischio di risultare noioso. Diciamo allora che mi auguro di giocare malissimo, fare mezzo tiro in porta e vincere la partita. Non c’è stato solo l’assedio finale, ma penso che oggi abbiamo dominato la partita per lunghi tratti”.

L’episodio del rigore

“In quella situazione abbiamo fatto due o tre errori consecutivi e potevamo essere più lucidi. Sul rigore alcuni giocatori sono entrati in area, ma, ad esempio, Cheddira non va ad osteggiare gli avversari. Dal mio punto di vista questo è un regolamento che andrebbe rivisto: è un assurdità unica e questa regola e non la capisco proprio”, conclude Di Francesco.