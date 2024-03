La Lazio ritrova la vittoria: Frosinone ko 3-2

CalcioWeb

La Lazio ritrova la vittoria dopo le dimissioni di Maurizio Sarri. Dopo il ko in campionato contro l’Udinese, a seguito del quale il tecnico ha deciso di lasciare la panchina della Lazio, la squadra è tornata al successo.

Una vittoria faticosa e sudata per la Lazio, che ha superato il Frosinone per 3-2. Allo stadio Benito Stirpe ad aprire le marcature è stato il Frosinone con Pol Lirola che al 13esima ha segnato di testa su un cross dalla sinistra di Nadir Zortea. Pareggia per la Lazio Mattia Zaccagni al 38esimo minuto. Al 57esimo minuto Valentin Castellanos, appena entrato, porta la Lazio in vantaggio sul 2 a 1. L’argentino ancora una volta porta al 62esimo i biancocelesti su un vantaggio di 3 a 1 prima che al 70esimo minuto il Frosinone non accorcia le distanze con Walid Cheddira portando il risultato sul 3 a 2. La Lazio sale 43 punti mentre il Frosinone resta 18esimo in serie A con 24 punti.