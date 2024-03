Genoa, presentata la quarta maglia: l’esordio contro il Frosinone | FOTO

CalcioWeb

Si avvicina il ritorno in campo in Serie A dopo la pausa per le Nazionali. Attesa per il sfida Genoa-Frosinone e il club rossoblu ha annunciato una nuova importante novità. Una nuova divisa che completa il set di kit per il campionato. Un altro pezzo da collezione per gli appassionati di jersey calcistiche. Nella sfida con il Frosinone la squadra scenderà in campo con la quarta maglia 2023/24 prodotta da Kappa®, attuale e storico sponsor tecnico del team.

Le linee guida del design studiato dal centro R&D del marchio torinese, di proprietà del Gruppo BasicNet, si ispirano alla maglia home risalente alla stagione 1999/2000.

I dettagli sulla divisa

Sul fronte della maglie sono raffigurati lo stemma del club e dello sponsor, mentre sulle maniche sono contemplati i simboli del logo Kappa®. I modelli reperibili prevedono sia la versione Kombat a manica lunga, sia la variante Kombat Pro a manica corta. Gli inserti virano dal colore blu al giallo. I pantaloncini abbinati alla casacca sono rossi, a richiamare uno dei colori identitari del club di calcio più longevo nel panorama nazionale.

Il quarto kit è già reperibile negli store di Genoa CFC e Robe di Kappa, inoltre sui rispettivi canali e-commerce, a suggello di una collaborazione tra le due realtà che si estende ad altri prodotti e marchi riconducibili alla casa madre. E’ il caso di K-Way®, Superga® e Sebago®. La sede milanese di Kappa®, al Basic Village, ospita oggi un evento fashion e life style, a supporto del lancio e del consolidamento di una partnership di successo. Tra gli allestimenti una mostra del fotografo Giorgio Galimberti sulla partita-promozione e una personale “rewriting history” di Paolo Pettigiani.

REWRITING HISTORY 📜🔴🔵 Genoa e Kappa lanciano il 4th kit rossoblù, ispirato alla prima maglia della stagione 1999/2000: un tuffo negli anni ’90 tra effetti visivi e giochi di colori. Disponibile ora 👉 https://t.co/ez00RMsdE4 pic.twitter.com/w9GE6GJWwx — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 26, 2024