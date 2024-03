Lazio, Sarri senza freni: “Moggi? Non rispondo a un radiato…”

CalcioWeb

E’ arrivato il momento dei bilanci in casa Lazio dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco e soprattutto una bordata di Sarri nei confronti di Luciano Moggi. I biancocelesti sono comunque in lotta per obiettivi importanti in campionato e la squadra è in campo per preparare la partita contro l’Udinese.

La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato la fiducia nei confronti di Maurizio Sarri dopo le ultime notizie di un possibile cambio di allenatore. Il tecnico ha fatto il punto della situazione e non ha risparmiato una frecciata a Luciano Moggi.

Il Bayern e l’Udinese

Sull’eliminazione dalla Champions: “ci dispiace per l’eliminazione e per i tifosi. Abbiamo perso contro una squadra forte e con un miliardo di fatturato. Peccato per i minuti finali dell’andata e l’occasione sullo 0-0 al ritorno. Abbiamo fatto più vittorie che sconfitte e il bilancio è positivo”.

Sull’Udinese: “dobbiamo risalire la classifica e trovare le motivazioni. Loro sono in lotta per la salvezza. Mi confronto sempre con la società e sono contento della fiducia”.

La risposta a Moggi

“De Laurentiis rivuole Sarri”, aveva dichiarato Luciano Moggi in una recente intervista. La risposta dell’allenatore non si è fatta attendere: “sono in difficoltà a rispondere a uno che è stato radiato. L’ultimo scudetto vinto della Juventus è stato sotto la mia gestione, la verità è che in una storia ultracentenaria l’unica retrocessione è stata sotto la sua gestione e anche con punti di penalizzazione in Serie B”.