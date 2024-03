Monza, squalifica Papu Gomez: l’annuncio sull’esito del ricorso

CalcioWeb

“Se ci sono novità sul ricorso di Alejando Gomez? Il ricorso è stato respinto, da quel che so. La società lo comunicherà“. È quanto dichiarato dal tecnico del Monza, Raffaele Palladino, in merito alla squalifica per doping di Papu Gomez. Palladino si è sbilanciato nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di domani sera in casa del Genoa.

La squalifica di Papu Gomez

Papu Gomez è fermo da inizio stagione a causa di una squalifica di due anni per doping. L’ex Atalanta è stato fermato dopo alcuni controlli antidoping effettuati a novembre 2022, prima del Mondiale in Qatar, quando era ancora un calciatore del Siviglia. La squalifica è arrivata quasi un anno dopo.

Il club brianzolo, che ha deciso di tesserare Papu Gomez nonostante fosse al corrente della possibile squalifica in arrivo, ha sempre creduto alla versione del calciatore che sostiene di aver ingerito uno sciroppo del figlio dopo una notte non proprio tranquilla. Il ricorso sarebbe stato respinto, il ritorno in campo è previsto per il 20 ottobre 2025. Si attende la comunicazione ufficiale da parte del Monza.