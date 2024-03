Napoli-Atalanta, l’iniziativa dopo le ultime polemiche: “è l’occasione giusta per alzare la voce”

CalcioWeb

Il Napoli si prepara per la partita di Serie A contro l’Atalanta nella 30ª giornata del campionato di Serie A e ha annunciato un’iniziativa dopo le ultime polemiche del caso Acerbi-Juan Jesus.

Il club azzurro, attraverso il proprio profilo ufficiale di “X” è tornato a “far sentire la propria voce. Crediamo in un mondo dove l’uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti.

Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l’occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo”, questo è quanto scritto sui social. A seguire la scritta: “noi non resteremo in silenzio. No al razzismo”.