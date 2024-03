Ucraina a Euro 2024, Zinchenko: “lo stesso sangue”, le parole commoventi

CalcioWeb

Fra le ultime 3 qualificate per Euro 2024 c’è anche l’Ucraina. Sotto 0-1 contro l’Islanda, la Nazionale gialloblu è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Tsygankov e Zinchenko: due gol che hanno spedito l’Ucraina a Euro 2024.

Capitan Zinchenko, al termine della partita, ha espresso parole commoventi dedicandole a chi, giornalmente, lotta per la libertà del suo popolo: “sono molto orgoglioso di essere ucraino, di avere lo stesso sangue di coloro che ora stanno dando la vita per la nostra libertà. Dobbiamo parlarne, gridarlo ogni giorno. Solo così possiamo vincere. È stata una delle nostre partite più emozionanti“.

Zelensky si complimenta con la Nazionale Ucraina

“Grazie ragazzi, grazie squadra, per le grandi emozioni per l’intero paese. Per la vittoria importante e per la qualificazione agli Europei“. Lo scrive in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky complimentandosi con la Nazionale ucraina per aver conquistato il pass che porta a Euro 2024. “Per aver dimostrato di nuovo che ogni volta che gli ucraini affrontano delle difficoltà non si arrendono e continuano a lottare, e vincono – ha proseguito – In un periodo in cui il nemico cerca di distruggerci, dimostriamo ogni giorno che gli ucraini ci sono e ci saranno. Grazie per la vittoria, gloria all’Ucraina!“.