Calciatore muore per un incidente in campo: si scontra contro un muro | NOME e VIDEO

CalcioWeb

Un’altra tragedia nel mondo del calcio: un calciatore argentino è morto durante una partita dopo essersi scontrato contro il muro. Il dramma si è verificato nel corso della sfida della Liga de Bella Vista tra Citrex e Pedro Ferré.

Al 55′ un calciatore della squadra ospite, il 23enne Angel Elias Ojeda, non è riuscito a fermare la sua corsa e l’impatto contro un muro è stato fortissimo. La situazione è apparsa subito grave, l’arbitro ha fermato la partita ed i calciatori si sono lasciati andare a scene di disperazione.

La morte in ospedale

Il calciatore è stato soccorso, ma non c’è stato niente da fare: il ragazzo è morto poco dopo in ospedale. Proprio il Pedro Ferré ha pubblicato un messaggio sul profilo social: “solo tristezza e dolore nei nostri cuori, per sempre Angel”, si legge.

Poi il messaggio di cordoglio della Liga de Bella Vista: “con profondo dolore”, il post social.