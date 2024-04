Serie C Girone B: la Fermana in Serie D, l’Ancona si salva. Il tabellone Playoff e Playout | CLASSIFICA

CalcioWeb

Si è conclusa anche la 38ª giornata del Girone B di Serie C e sono arrivati anche gli ultimi verdetti. Il Cesena non si ferma e vince anche l’ultimo match della stagione contro il Perugia. Pochi ribaltoni per la corsa playoff con Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Pescara, Juventus U23, Pontedera, Arezzo e Rimini già sicure della qualificazione.

La Spal, una candidata alla promozione e protagonista di una fase finale importante, si ferma ad un passo dal 10° posto (49 punti contro i 50 del Rimini). In zona retrocessione la Fermana è ufficialmente in Serie D: il distacco dalla 16ª (l’Ancona) è superiore agli 8 punti. Si salva proprio l’Ancona. Il playout sarà tra Vis Pesaro e Recanatese.

Risultati 38ª Giornata Serie B

Ancona-Lucchese 0-0

Arezzo-Sestri Levante 2-1

Carrarese-Pontedera 2-1

Cesena-Perugia 2-0

Entella-Recanatese 1-0

Fermana-Pescara 1-3

Gubbio-Rimini 4-0

Olbia-Spal 1-4

Pineto-Torres 2-2

Vis Pesaro-Juventus U23 2-1

Classifica Giornata Serie B

Cesena 96 Torres 75 Carrarese 73 Perugia 63 Gubbio 59 Pescara 55 Juventus u23 54 Arezzo 53 Pontedera 52 Rimini 50 Spal 49 Lucchese 45 Entella 45 Pineto 45 Sestri Levante 44 Ancona 42 Vis Pesaro 39 Recanatese 38 Fermana 31 Olbia 26

Tabellone playoff Serie C Girone B

5ª Gubbio-10ª Rimini

6ª Pescara- 9ª Pontedera

7ª Juventus u23-8ª Arezzo

Perugia secondo turno girone (affronterà la peggior qualificata dopo il primo turno playoff)

Carrarese primo turno nazionale

Torres secondo turno nazionale

Tabellone Playout Serie C Girone B

17ª Vis Pesaro- 18ª Recanatese

Ancona (42 punti) salvo matematicamente e Fermana (31 punti) in Serie D: fra le due squadre 11 punti di differenza, non si giocano i playout.