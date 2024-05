Calciomercato, Nandez cambia maglia: il futuro è ancora in Serie A

CalcioWeb

Nahitan Nandez è stato uno dei principali protagonisti della salvezza del Cagliari. Il centrocampista uruguaiano continua a confermarsi un calciatore prezioso e il suo nome continua a circolare senza sosta sul fronte del calciomercato.

Si tratta di un calciatore classe 1995. Il suo ruolo principale è quello di centrocampista centrale con capacità di giocare anche nel ruolo di mezzala, esterno di centrocampo e all’occorrenza anche da terzino. Si dimostra subito un calciatore di alto livello nell’esperienza al Penarol, poi passa al Boca Juniors e si mette in luce con buone prestazioni.

Nel 2019 arriva in Italia, al Cagliari per la cifra importante di 16 milioni di euro. Prende in mano la squadra con ottime prestazioni e gol. Gioca con continuità anche nella stagione ancora in corso ed è un punto fermo delle gerarchie di Ranieri.

Il futuro di Nandez

L’uruguaiano è in scadenza di contratto con il Cagliari e le parti non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo. Il centrocampista ha deciso di interrompere il rapporto con i rossoblu.

Secondo le ultime notizie, l’uruguaiano avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento alla Roma, agli ordini di Daniele De Rossi. Le parti sono in contatto per definire l’intesa triennale.