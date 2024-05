Carragher intervista Sancho da… ubriaco: Del Piero impazzisce | VIDEO

CalcioWeb

“Non ho mangiato molto e per questo potrei biascicare le parole. Ho bevuto circa 8 pinte di birra nel ‘Muro Giallo’, ho una nuova famiglia di amici, ci prendiamo cura l’uno dell’altro“. Sono le parole espresse da Jamie Carragher, ex centrocampista del Liverpool, oggi inviato per “CBS Sports”, nel post partita di Borussia Dortmund-PSG.

Carragher si è presentato davanti alle telecamere abbastanza ‘alticcio’, non facendo nulla per nasconderlo. La colpa è stata della festa sfrenata dei tifosi tedeschi, felici per la vittoria nella semifinale di andata di Champions League, nella quale è stato coinvolto a suo di birre e cori.

Carragher ha comunque portato a casa la sua intervista con Jadon Sancho, raccontando al calciatore: “nel ‘Muro Giallo’ mi hanno offerto pinte di birra tutta la sera e non avevo la visuale migliore per vedere la partita ma Del Piero e Henry dicono che sei stato uno dei migliori“. Siparietto che ha scatenato l’ilarità anche in studio con Del Piero e Henry che non riuscivano a smettere di ridere!

Carragher absolutely hammered on live TV. “I’ve had about 8 pints, I’ve got a new family, we all look after each other.” pic.twitter.com/Q3xTvRxA9z — HLTCO (@HLTCO) May 2, 2024