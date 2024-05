Infortunio Chukwueze, entità e tempi di recupero: la sua stagione finisce qui?

CalcioWeb

La prima stagione di Samuel Chukwueze al Milan è stata al di sotto delle attese. Se il resto dei compagni acquistati nella sessione estiva hanno avuto, chi più chi meno, ampio spazio (e ben sfruttato) per mettersi in mostra, l’esterno nigeriano non è riuscito a esprimersi sui livelli che aveva mostrato al Villarreal.

La straordinaria concorrenza di Pulisic, qualche infortunio di troppo e la Coppa d’Africa gli hanno impedito di esprimersi al meglio e, soprattutto, di adattarsi al campionato di Serie A in tempi ristretti. Nel finale di stagione, Chukwueze ha trovato più spazio e ha messo in mostra una brillantezza che gran parte dei suoi compagni sembra aver perso nelle ultime gare. Condizione che, complice il finale di stagione, gli ha consentito di ottenere più minuti e fiducia.

Per questo motivo l’infortunio di Chukwueze in Milan-Cagliari è stato accolto come una doccia fredda. Nel momento in cui Chukwueze si stava esprimendo al meglio, è arrivata una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra a rovinare i piani. Sicuramente salterà le ultime due gare stagionali del Milan contro Torino e Salernitana: la sua stagione può dirsi, dunque, conclusa qui.