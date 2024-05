Serie B, ufficializzate le date di playoff e playout: al via il 17 maggio

CalcioWeb

La Serie B entra nella fase finale e sono in arrivo anche gli ultimi verdetti. Il Parma è ufficialmente in Serie A, Lecco e Feralpisalò in Serie C. La penultima giornata ha regalato la qualificazione ufficiale anche di Brescia e Sampdoria dopo Palermo, Catanzaro e Cremonese.

La Lega B ha ufficializzato date e orari delle gare per l’ammissione al campionato di Serie A. Gli abbinamenti definitivi delle gare di playoff e playout saranno resi noti, attraverso un Comunicato Ufficiale, a seguito dell’avvenuta omologazione dei risultati della 38ª giornata del campionato Serie BKT 2023/2024. Il programma potrebbe comunque essere oggetto di ulteriori modifiche e/o variazioni successive.

Playoff per l’ammissione al Campionato di Serie A

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 17 maggio 2024 (6ª vs 7ª) – ore 20.30

Sabato 18 maggio 2024 (5ª vs 8ª) – ore 20.30

Venerdì 17 maggio 2024 (6ª vs 7ª) – ore 20.30 Sabato 18 maggio 2024 (5ª vs 8ª) – ore 20.30 Semifinali (andata)

Lunedì 20 maggio 2024 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Martedì 21 maggio 2024 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Lunedì 20 maggio 2024 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30 Martedì 21 maggio 2024 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30 Semifinali (ritorno)

Venerdì 24 maggio 2024 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.30

Sabato 25 maggio 2024 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 20.30

Venerdì 24 maggio 2024 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 20.30 Sabato 25 maggio 2024 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 20.30 Finali

Giovedì 30 maggio 2024 (andata) – ore 20.30

Domenica 2 giugno 2024 (ritorno)* – ore 20.30

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

Giovedì 16 maggio 2024 (andata) – 17ª vs 16ª (ore 20.30)

Giovedì 23 maggio 2024 (ritorno) – 16ª vs 17ª (ore 20.30)