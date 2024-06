Il Belgio batte la Romania: 4 squadre a pari punti, girone clamorosamente in bilico!

CalcioWeb

Dopo la figuraccia all’esordio contro la Slovacchia, il Belgio ottiene la prima vittoria a Euro 2024. Un successo che sa di riscatto quello ottenuto per 2-0 contro la Romania con i ‘Diavoli Rossi’ autori di una buona prova contro un avversario grintoso ma inferiore tecnicamente. Della Romania che aveva impressionato all’esordio contro l’Ucraina si è visto ben poco.

Ancora a secco Lukaku che però serve l’assist a Tielemans per sbloccare la gara. Nella ripresa il bomber della Roma segna ma si vede annullare il terzo gol in due partite. De Bruyne all’80’ chiude i conti in contropiede.

Il Belgio sale a 3 punti ma resta sotto la Romania avanti per 1 gol grazie alla differenza reti. Girone ‘E’ come equilibrio: anche Slovacchia e Ucraina hanno 3 punti. L’ultima giornata sarà decisiva più che mai.

La classifica del Girone E di Euro 2024

Romania 3 Belgio 3 Slovacchia 3 Ucraina 3