Calciomercato Atalanta, l’Al-Ittihad punta un top: l’ammissione dell’agente

CalcioWeb

Una vera e propria bomba in arrivo dall’Arabia Saudita rischia di influenzare il calciomercato dell’Atalanta. L’Al-Ittihad ha messo gli occhi su Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è uno dei calciatori più forti e talentuosi della rosa a disposizione di Gasperini, la tripletta in finale di Europa League ne ha certificato le straordinarie qualità e l’Atalanta vorrebbe blindarlo. Le offerte dall’Arabia Saudita però, è risaputo, sanno essere decisamente convincenti.

Al-Ittihad su Lookman: la conferma dall’entourage

Uno dei rappresentanti dell’agenzia che ha la procura dell’attaccante, ai microfoni di “Shooot”, ha confermato l’interesse del club arabo: “abbiamo ricevuto un’offerta ufficiale dall’Al-Ittihad per Lookman, ma all’Atalanta non è arrivata ancora nessuna offerta, vista la volontà del club saudita di trovare prima un accordo con noi. Ci sono anche richieste di informazioni da parte di altri club europei sul futuro del giocatore e sulla sua posizione riguardo all’ipotesi di una partenza. Vedremo cosa è meglio per il giocatore e ne discuteremo con il suo club“.