Calciomercato Milan, Theo Hernandez vicino al Bayern: bloccato il sostituto

Sono ore caldissime sul calciomercato del Milan e presto potrebbero concretizzarsi due trattative (una in entrata e una in uscita) per la fascia sinistra. “Resto al Milan? Si vedrà più avanti”, sono state le parole di Theo Hernandez dal ritiro della Francia.

La sua partenza durante la sessione estiva del calciomercato è tutt’altro che scongiurata secondo gli esperti di Planetwin365, che offrono a 1,85 l’addio di Hernandez entro il prossimo 31 agosto. Come riferisce Agipronews, in pole per l’acquisto del laterale mancino francese c’è il Bayern Monaco, alla ricerca di un rinforzo sull’out sinistro vista la probabile partenza di Alphonso Davies: l’arrivo in Baviera del numero 19 del Milan vale 2,50 volte la posta su Sisal.

Il sostituto al Milan

Il Milan avrebbe già bloccato il sostituto: si tratta di Emerson Palmieri, ex Roma nell’ultima stagione al West Ham. Calciatore brasiliano classe 1994, nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Chelsea e Lione. Per qualità ed esperienza non ha bisogno di presentazioni.