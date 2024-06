Chiellini conferma i nomi dei prossimi allenatori di Juventus e Napoli

CalcioWeb

Giorgio Chiellini potrebbe affiancare Thiago Motta nel nuovo progetto della Juventus. Il ritorno in bianconero dell’ex difensore è sempre più vicino e non è escluso l’ingresso di altre figure legate alla ‘Vecchia Signora’.

“Da giocatore era già un allenatore in campo. Si vedeva che sarebbe diventato un allenatore. Quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario. Ha tutto per far bene. Spero che si troverà bene in bianconero, ma sono fiducioso”. Sono le parole di Giorgio Chiellini, al microfono di Sky Sport a margine di un evento commerciale a Milano, in merito al probabile approdo del suo ex compagno di Nazionale Thiago Motta alla guida della squadra bianconera. “La Juve di quest’anno ha fatto il massimo. Neanche Guardiola poteva fare meglio”, aggiunge Chiellini.

Conte al Napoli

“Penso che Conte farà bene. Dovrà cambiare qualcosa: è un’accoppiata bella ed esplosiva con tutta Napoli”. Così l’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini in merito al probabile approdo del suo ex allenatore Antonio Conte al Napoli.