Hey Jude! La doppia sfida di Bellingham: vincere contro il suo passato e avvicinarsi al Pallone d’Oro

La finale di Champions League di Wembley tra Borussia Dortmund e il Real Madrid non è solo una sfida fondamentale sotto l’aspetto sportivo per trionfare in una competizione importante ma anche un definitivo trampolino di lancio verso la gloria di un calciatore: Jude Bellingham.

Sarà una partita speciale per il 20enne inglese, protagonista nel calcio che conta anche e soprattutto grazie al passato con la maglia giallonera. Il club tedesco ha avuto il merito di ‘lanciare’ nel calcio che conta un giovanissimo Jude Bellingham senza il timore di accelerare il processo di crescita di un talento cristallino. Il calciatore ha risposto con grandissime prestazioni, gol e un rendimento sorprendente anche in termini di leadership. Era un predestinato, adesso uno dei calciatori più forti al mondo.

La finale di Champions League e le prospettive di Pallone d’Oro

La finale contro il Borussia Dortmund rappresenta per Bellingham non solo una possibilità di vincere il trofeo più importante della sua giovane carriera, ma anche di consolidare la sua candidatura come uno dei migliori calciatori al mondo. Una prestazione decisiva e di alto livello in una partita di così grande visibilità potrebbe decisamente avvantaggiarlo nella corsa al Pallone d’Oro.

Inoltre, il 2024 è un anno di Europeo, e Bellingham è visto come una delle figure chiave della nazionale inglese. Un percorso da protagonista in Germania, combinato con il successo in Champions League, potrebbe favorire la sua posizione come uno dei favoriti per il Pallone d’Oro. Il pericolo numero uno è un compagno di squadra: Vinicius. La vittoria della Champions League favorirebbe entrambi e poi la contesa dovrebbe decidersi nei prossimi due appuntamenti: Euro2024 per l’inglese e la Coppa America per il brasiliano.

