Euro 2024, Albania creata al pc: l’algoritmo che ha scovato calciatori in ogni angolo del mondo

CalcioWeb

De Biasi, Panucci, Reja. Tre nomi di tre CT italiani che hanno segnato il passato recente dell’Albania. Oggi la nazionale delle Aquile, guidata dall’ex difensore del Barcellona Sylvinho, vuole scrollarsi l’etichetta di allieva dell’Italia e proverà a mettere i bastoni fra le ruote proprio agli azzurri nella gara di esordio a Euro 2024. Chissà se l’algoritmo dell’Albania avrà la meglio sulla tattica degli azzurri. Algoritmo, esatto. La nazionale albanese è stata composta, quasi totalmente, al PC.

Euro 2024, l’Albania e il criterio tecnologico per scegliere i calciatori

Da un anno a questa parte, è un algoritmo a scegliere i calciatori dell’Albania. O meglio, a trovarli in ogni angolo del globo. Sylvinho e il suo staff, grazie all’implementazione della tecnologia nello scouting dei calciatori, sono riusciti a trovare tanti giocatori residenti all’estero ma nati in Albania o che grazie a legami di parentela possono essere naturalizzati.

In questo senso, il lavoro dell’italiano Alarico Rossi, Capo del Dipartimento Analisi della Federazione Albanese, è stato preziosissimo. Rossi ha messo a punto un database che traccia le informazioni riguardanti i calciatori nati all’estero ma che nei rispettivi alberi genealogici hanno un legame con l’Albania.

L’Albania conta circa 3 milioni di abitanti ma altri 9 milioni di persone con sangue albanese, secondo le stime, sarebbero sparse in giro per il mondo.

Albania, solo 8 calciatori sono nati in patria

Appena 8 calciatori sui 26 convocati sono nati in Albania. Gli altri vengono da diverse parti del mondo come Svizzera, Kosovo, Germania e anche Regno Unito. Fra i casi più eclatanti di applicazione dell’algoritmo abbiamo quello di Jasi Asani, calciatore che gioca in Corea del Sud con il Gwangiu ma che è nato in Macedonia da genitori albanesi.

Anche la stella della squadra, Armando Broja, è nato all’estero: l’attaccante di proprietà del Chelsea è nato in Spagna da genitori di origini albanesi.

Di seguito tutti i paesi di origine dei calciatori dell’Albania:

Albania: 8

Svizzera: 6

Kosovo 3

Macedonia del Nord: 3

Germania 2

Grecia 2

Regno Unito 1

Spagna 1