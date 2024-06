CalcioWeb

L’Olanda è in piena emergenza e il CT Koeman opta per un importante dietrofront. Joshua Zirkzee convocato per Euro 2024. Inizialmente, il calciatore che tanto bene ha fatto al Bologna in questa stagione, era stato tenuto fuori per ragioni legate all’infortunio che gli ha impedito di chiudere l’anno con i rossoblu. Il CT non si è fidato della sua condizione fisica.

Dopo gli infortuni di De Jong e Koopmeiners, Koeman è dovuto correre ai ripari, dopo aver perso anche Brobbey, scegliendo l’attaccante del Bologna. Zirkzee si va ad aggiungere al parco attaccanti dell’Olanda che vede in Depay la punta titolare, Malen e Veghorst le alternative. Se in forma, Zirkzee potrebbe scalare in fretta le gerarchie in Germania.

Calciomercato Milan: l’accordo con Zirkzee si allontana?

Una notizia che il Milan guarda particolarmente da vicino. I rossoneri, negli ultimi giorni, sembrano aver dato una netta accelerata per Zirkzee, all’apparenza il preferito in attacco per il post Giroud. La clausola da 40 milioni non spaventa, l’accordo con giocatore è cosa praticamente fatta, l’ostacolo principale riguarda le commissioni da 15 milioni chieste dall’agente del calciatore. Vista la partenza per Euro 2024, l’affare Zirkzee-Milan potrebbe slittare di qualche giorno, tempistiche direttamente collegate alla permanenza del calciatore con l’Olanda, ammesso che si arrivi a un accordo totale fra le parti.