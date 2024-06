Euro 2024, lampo Germania al 92′ contro la Svizzera: perché è una buona notizia anche per l’Italia

CalcioWeb

Partita incredibile alla Deutsche Bank Park di Francoforte tra Svizzera e Germania nell’ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024. La squadra di Yakin continua a confermarsi una delle sorprese e anche agli ottavi di finale potrebbe rivelarsi una grande outsider. La compagine di Nagelsmann chiude il girone al primo posto ma senza entusiasmare particolarmente soprattutto nel match conclusivo.

La gara in Germania si è conclusa sul risultato di 1-1. La Svizzera passa in vantaggio al 28′ grazie ad un gol di Dan Ndoye. La squadra di Yakin si difende con ordine e prova a pungere in contropiede. La Svizzera sfiora il raddoppio ma è sfortunata. In pieno recupero è Niclas Fullkrug a siglare il definitivo 1-1. Nell’altra partita Scozia-Ungheria si è conclusa 0-1 grazie ad un gol di Csoboth.

La Germania chiude il girone A al primo posto ed è una buona notizia anche per l’Italia. La Germania sfiderà la seconda del gruppo C, quello con Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia, mentre la Svizzera se la vedrà contro la seconda del gruppo B, quello con Spagna, Italia e Croazia. Se gli azzurri dovessero non perdere contro i croati, sfiderebbero proprio gli svizzeri il 29 giugno a Berlino in un abbinamento sicuramente più alla portata rispetto a quello con i tedeschi. Eliminata la Scozia.

La classifica del gruppo A di Euro 2024

Germania 7 Svizzera 5 Ungheria 3 Scozia 1