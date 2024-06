Francia, che guaio! Infortunio per Mbappé a pochi giorni da Euro2024

CalcioWeb

Sono ore di preoccupazione in casa Francia per le condizioni di Kylian Mbappé, stella della competizione e candidato al ruolo di capocannoniere. Il futuro attaccante del Real Madrid ha accusato un problema al ginocchio e non verrà schierato dal primo minuto nella sfida amichevole contro il Canada.

Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’ l’attaccante titolare sarà l’ex Milan Olivier Giroud, pronto a concludere l’esperienza in nazionale come confermato direttamente dall’attaccante. L’ormai ex Psg è reduce anche da un problema alla schiena. L’esordio a Euro2024 non sembra comunque in discussione.