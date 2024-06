Zhang Ziyu, la versione femminile di Yao Ming: la cinese di 17 anni che ha scioccato il basket

CalcioWeb

Il popolo cinese non è propriamente conosciuto per la sua altezza ma esistono delle eccezioni che sono passate alla storia. La più nota è senza dubbio quella di Yao Ming, cestista passato anche per l’NBA con la casacca degli Houston Rockets (2002-2011). Con i suoi 229 cm di altezza e le sue mani educate Yao Ming ha fatto la storia del basket mondiale guadagnandosi l’accesso alla Hall of Fame NBA e FIBA. Attualmente c’è una ragazza che potrebbe ricalcare le sue orme: Zhang Ziyu.

Chi è Zhang Ziyu? La giocatrice cinese alta 220 cm

Zhang Ziyu ha solo 17 anni e ha già fatto parlare di sè. Il motivo lo si nota al primo sguardo: con i suoi 220 cm sta dominando la Coppa d’Asia Under 18 a Shenzen. E come potrebbe essere altrimenti… il gap fisico è impressionante.

Per fare un confronto con la WNBA, la lega professionista di basket femminile americano, quella con l’élite del basket mondiale alla quale ogni giocatrice ambisce, l’altezza media è di 180 cm. Con grande probabilità l’arrivo di Zhang Ziyu nella lega americana sarà rivoluzionario.

La vita di Zhang Ziyu è stata sempre da ‘predestinata’: in prima elementare era alta 165 cm diventati 202 in prima media. Nel basket la sua altezza, con le parità età, è fin troppo decisiva: all’esordio contro l’Indonesia ha segnato 19 punti nel 119-50 con la quale la Cina ha dominato la gara; poi sono arrivati 36 punti nel 90-68 contro la Nuova Zelanda e addirittura 44 nel 90-68 contro il Giappone padrone di casa.

Nonostante la notorietà, Zhang Ziyu è rimasta umile: “ci sono cose nella vita che non possiamo controllare. Poter giocare a basket lo considero un dono. Posso raggiungere facilmente il canestro. Ma la pallacanestro è sicuramente qualcosa di più. Devo ancora imparare molto“.