L’Ancona rinuncia alla Serie C, la rabbia dei calciatori: “sogni infranti. Certi personaggi…”

“Siamo stati in silenzio per molto tempo aspettando inutilmente che le cose si sistemassero ed ora che tutto è finito è giusto che la squadra faccia sentire la propria voce. È stata una stagione complicata sotto il punto di vista sportivo conclusa con la sudata ma sicuramente meritata salvezza sul campo! Tutti noi insieme allo staff eravamo già proiettati alla stagione successiva facendo tesoro degli insegnamenti della precedente e mai ci saremmo aspettati quello che poi è successo“. È il pensiero che i calciatori dell’Ancona hanno scritto in una lettera aperta, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C.

“Quel maledetto 4 giugno è stato per tutti noi un fulmine a ciel sereno, ovviamente sapevamo dei ritardi degli stipendi ma ci erano stati garantiti (a “parole”) dal presidente e dal direttore generale i pagamenti alla scadenza. Quel giorno sono stati infranti i sogni di noi calciatori che avrebbero voluto continuare ad indossare quella storica maglia, i sogni di ogni tifoso che in tutte le partite dimostrava un attaccamento viscerale alla propria squadra, i sogni di coloro che all’interno della società si sono sempre comportati con impegno e onestà.

Non va mai dimenticato che dietro ad ogni giocatore c’è una persona: può essere un ragazzo alla prima esperienza lontano da casa, un ragazzo che si è fatto il mutuo per la prima casa oppure un padre con figli da mantenere. Quello che è successo ha creato un grande danno a tutti noi, oltre agli stipendi che non sapremo quando saranno pagati si sono volatilizzati i contratti per la stagione successiva o semplicemente la possibilità di giocare per questa squadra.

Fortunatamente – concludono i calciatori – siamo seguiti e supportati dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) che vogliamo ringraziare pubblicamente per la loro vicinanza. Sogniamo un calcio dove certi personaggi non possano farne parte ma probabilmente resterà solo e unicamente un sogno… Dopo l’ennesimo fallimento degli ultimi anni auguriamo all’Ancona Calcio e ai suoi tifosi di tornare a risplendere“.